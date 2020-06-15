2020-06-15T12:56:06+03:00
Общество

На Кубани капитально отремонтируют 236 объектов образования

Работы планируется провести к началу учебного года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Во всех районах Краснодарского края сейчас идет подготовка к новому учебному году. В образовательных учреждениях идут работы по благоустройству, также в детских садах, школах и спортивных залах делают ремонты. На обновление кровли и фасадов зданий, замену окон в муниципалитеты распределили 746,9 млн рублей.

– Проведение капитального ремонта запланировано в 126 школах и 86 детских садах, 24 спортивных залах, из которых 11 расположены в сельской местности, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Апшеронском, Гулькевичском, Кавказском, Курганинском, Лабинском, Отрадненском, Северском, Славянском и Туапсинском районах уже отчитались о проделанном ремонте в образовательных учреждениях.

Обновление школ и детсадов после ограничительных мер позволит создать комфортные условия обучения и пребывания для пяти тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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