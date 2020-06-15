В Краснодаре достроили еще один проблемный объект

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:21:33+03:00

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В Краснодаре ввели в эксплуатацию дом по Проспекту имени Писателя Знаменского, 9.

- «Семь вершин» — один из серьезных объектов. Он находился в перечне объектов обманутых дольщиков. Когда акт ввода будет подписан, начнется процедура постановки дома на учет и постепенная выдача ключей обманутым дольщикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что строить 22-этажку на 420 квартир начали в 2014 году. Инвестор не справился и бросил работы. А в 2017 году власти нашли нового инвестора.

Стоит отметить, что в возобновлена достройка еще одного проблемного жилого комплекса — «Клубный квартал» по ул. Ветеранов, 85.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что замороженных строек в Краснодарском крае немало. Сегодня реестр объектов, которые по тем или иным причинам не завершены в установленный срок, насчитывает порядка 275 домов. С начала года одобрено выделение средств на 15 объектов в Краснодаре. Доводить до ума будут восемь долгостроев, владельцам квартир в оставшихся семи домах выплачивают компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU