18 торговых центров в Сочи готовятся возобновить работу

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:43:42+03:00

Для этого нужно выполнить ряд требований Роспотребнадзора

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В связи с постепенным снятием карантинных ограничений, о которых ранее сообщили власти региона, в Сочи возобновят свою работу торговые центры площадью до 3 тысяч квадратных метров.

Торговые центры курорта, отвечающие параметрам по площади, сейчас готовят документацию для Роспотребнадзора, проводят санобработку помещений. К открытию готовятся 18 комплексов.

Одно из главных требований надзорного ведомства - соблюдение социальной дистанции в полтора метра продавцами и покупателями. Входить в торговые центры можно только в масках, в них же будет находиться и весь персонал.

— Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, небольшие ТЦ могут открыться с 15 июня. Однако по каждому торговому комплексу решение будет приниматься отдельно, - рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

ИСТОЧНИК KP.RU