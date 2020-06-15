18 торговых центров в Сочи готовятся возобновить работу
В связи с постепенным снятием карантинных ограничений, о которых ранее сообщили власти региона, в Сочи возобновят свою работу торговые центры площадью до 3 тысяч квадратных метров.
Торговые центры курорта, отвечающие параметрам по площади, сейчас готовят документацию для Роспотребнадзора, проводят санобработку помещений. К открытию готовятся 18 комплексов.
Одно из главных требований надзорного ведомства - соблюдение социальной дистанции в полтора метра продавцами и покупателями. Входить в торговые центры можно только в масках, в них же будет находиться и весь персонал.
— Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, небольшие ТЦ могут открыться с 15 июня. Однако по каждому торговому комплексу решение будет приниматься отдельно, - рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.
ИСТОЧНИК KP.RU