В Крыму открывается курортный сезон 2020

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:03:43+03:00

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15 июня в Крыму официально открыли курортный сезон. Первых постояльцев принимают отели и гостиницы, а рестораны и кафе начнут обслуживать клиентов в залах.

- С 15 июня запускается внутрисубъектовый туризм для Крыма - для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - сообщает «КП»- Крым» со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также, стоит отметить, с 15 июня сняты ограничения на въезд в Крым. Для граждан РФ больше нет обязательств по двухнедельному карантину по месту пребывания или в обсерваторе.

Напомним, что в Краснодарском крае курортный сезон стартовал с 1 июня, но пока с некоторыми оговорками. Согласно постановлению губернатора, чтобы открыться, пляж должен соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Пока разрешительные документы есть только у 20 в Сочи. Они располагаются при санаториях с медицинскими лицензиями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае. Курортный сезон-2020 в Краснодарском крае начнется с середины лета. Курорты Краснодарского края и Крыма открывают здравницы с медицинскими лицензиями. Санаторный сектор уже должен получить одобрение Роспотребнадзора к запуску. А с 1 июля к ним присоединяться остальные объекты размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU