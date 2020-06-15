2020-06-15T15:03:43+03:00
Общество

В Крыму открывается курортный сезон 2020

Первых клиентов принимают отели и рестораны после двухмесячного простоя
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Курорт принимает туристовКурорт принимает туристовФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

15 июня в Крыму официально открыли курортный сезон. Первых постояльцев принимают отели и гостиницы, а рестораны и кафе начнут обслуживать клиентов в залах.

- С 15 июня запускается внутрисубъектовый туризм для Крыма - для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - сообщает «КП»- Крым» со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также, стоит отметить, с 15 июня сняты ограничения на въезд в Крым. Для граждан РФ больше нет обязательств по двухнедельному карантину по месту пребывания или в обсерваторе.

Напомним, что в Краснодарском крае курортный сезон стартовал с 1 июня, но пока с некоторыми оговорками. Согласно постановлению губернатора, чтобы открыться, пляж должен соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Пока разрешительные документы есть только у 20 в Сочи. Они располагаются при санаториях с медицинскими лицензиями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае. Курортный сезон-2020 в Краснодарском крае начнется с середины лета. Курорты Краснодарского края и Крыма открывают здравницы с медицинскими лицензиями. Санаторный сектор уже должен получить одобрение Роспотребнадзора к запуску. А с 1 июля к ним присоединяться остальные объекты размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Адыгее разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены
На Кубани полицейские помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
Жители Лабинска могут оплатить проезд в автобусе банковской картой
В больницы Краснодарского края доставили еще 15 аппаратов ИВЛ
Жуткий ветер и буйный град: в пригороде Краснодара 15 июня бушует непогода
Снятие карантина в Краснодаре: с 15 июня открываются пять торговых центров
ВТБ помогает восстанавливать леса России
Кубанский парламент приступил к формированию повестки предстоящей сессии
В Крыму открывается курортный сезон 2020
Как быстро и бесплатно проверить на мошенничество номер телефона или веб-сайт
18 торговых центров в Сочи готовятся возобновить работу
В Краснодаре достроили еще один проблемный объект
Краснодар дополнительно закупит еще три трамвая
На Кубани капитально отремонтируют 236 объектов образования
С начала 2020 года в Сочи выявлено около 70 самостроев
«В масках и только со своими болельщиками»: в Сочи возобновятся матчи футбольного чемпионата России
Карантин никто не снимал: междугородние автобусы продолжают ходить по спецрасписанию
СК организовали проверку по факту смерти 38-летнего лже-хирурга Алены Верди
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года: среди заболевших - пятеро детей