Кубанский парламент приступил к формированию повестки предстоящей сессии

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе сессии депутаты внесут изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это связано с увеличением более чем на 20 млн. рублей параметров обязательного медицинского страхования.

Дополнительные средства будут направлены на финансирование востребованной в крае специализированной медицинской помощи, оказываемой организациями системы здравоохранения в стационарных условиях.

В числе значимых вопросов очередной сессии кубанского парламента – постановление о ходе исполнения краевого закона об аквакультуре. В регионе сложилась непростая ситуация в области рыбоводства, требующая системной работы для обеспечения эффективного использования водных ресурсов. Обстановка в данной сфере АПК находится под пристальным вниманием депутатов.

«Уверен, меры поддержки, указанные в принятом нами законе об аквакультуре, окажут серьезный экономический эффект, обеспечат рост производства, новые рабочие места в этой отрасли и увеличение налоговых отчислений», – сказал председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

Кроме того, на сессии депутаты обсудят корректировку краевого закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Законопроектом предлагается исключить понятие «учебное время», ввиду его неиспользования в аналогичном федеральном законе. Также вносится изменение, уточняющее, что ответственность за необеспечение родителями, ответственными должностными и юридическими лицами мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей устанавливается в соответствии с законодательством России.

В повестку предстоящей сессии также включены вопросы, затрагивающие корректировку краевых законов об организации проведения капремонта в многоквартирных домах, о промышленной политике, о транспортном обслуживании жителей Кубани легковыми такси, о разграничении имущества, находящегося в собственности ряда муниципальных образований, об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU