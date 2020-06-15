Снятие карантина в Краснодаре: с 15 июня открываются пять торговых центров
С 15 июня вступают в силу очередные послабления карантинного режима. Начиная с сегодняшнего дня свою работу начинают торговые центры. Правда, пока открыться разрешили не всем, а лишь тем объектам, чья площадь меньше 3 тысяч квадратных метров.
В Краснодаре их всего пять. Остальные ТРЦ имеют намного большую площадь. Роспотребнадзор считает, что даже частичное их открытие пока невозможно.
- Мы должны подсказывать руководителям организаций, обращать внимание на важные моменты, которые есть в рекомендациях Роспотребнадзора и консультировать в их выполнении, — сказал градоначальник Евгений Первышов.
КОНКРЕТНО
В мэрии города опубликовали список ТЦ, которым официально разрешили работать:
- ТЦ «Юбилейный», проспект Чекистов, 17;
- ТЦ «Семейный», ул. Целиноградская, 6/1;
- ТЦ «Версаль», проспект Чекистов, 15/2;
- ТЦ «Анечка», станица Елизаветинская, ул. Степная, 285;
- ТК «Бытовая химия», ул. Уральская, 95/2.
Напомним, с 13 июня заработали 15 вещевых рынков. Открылись также торговые ряды с непродовольственными товарами на 26 ярмарках. Еще 11 точек начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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