2020-06-15T18:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие карантина в Краснодаре: с 15 июня открываются пять торговых центров

Опубликован список ТЦ, которым разрешили возобновить работу после карантина
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С 15 июня вступают в силу очередные послабления карантинного режима. Начиная с сегодняшнего дня свою работу начинают торговые центры. Правда, пока открыться разрешили не всем, а лишь тем объектам, чья площадь меньше 3 тысяч квадратных метров.

В Краснодаре их всего пять. Остальные ТРЦ имеют намного большую площадь. Роспотребнадзор считает, что даже частичное их открытие пока невозможно.

- Мы должны подсказывать руководителям организаций, обращать внимание на важные моменты, которые есть в рекомендациях Роспотребнадзора и консультировать в их выполнении, — сказал градоначальник Евгений Первышов.

КОНКРЕТНО

В мэрии города опубликовали список ТЦ, которым официально разрешили работать:

- ТЦ «Юбилейный», проспект Чекистов, 17;

- ТЦ «Семейный», ул. Целиноградская, 6/1;

- ТЦ «Версаль», проспект Чекистов, 15/2;

- ТЦ «Анечка», станица Елизаветинская, ул. Степная, 285;

- ТК «Бытовая химия», ул. Уральская, 95/2.

Напомним, с 13 июня заработали 15 вещевых рынков. Открылись также торговые ряды с непродовольственными товарами на 26 ярмарках. Еще 11 точек начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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