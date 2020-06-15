Жуткий ветер и буйный град: в пригороде Краснодара 15 июня бушует непогода

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:21:19+03:00

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Синоптики Гидрометцентра прогнозировали выпадение осадков на Кубани в понедельник, 15 июня. И не прогадали: в пригороде Краснодара с неба вылился не только дождь, но и посыпался град. Причем, замерзшая вода достигла размера голубиного яйца. А вместе с холодными осадками в населенных пунктах задул сильный ветер.

В пригороде Краснодара 15 июня выпал град.

В некоммерческом садовом товариществе «Виктория», что в районе пересечения Калинина и Западного обхода, повалило деревья. Местные жители вышли на дороги с бензопилами. Сотни жителей стали свидетелями бушующей непогоды. Конечно, град такого размера почти безобиден - проломить шиферную крышу или окна на автомобиле он не сможет. Да и на земле холодные льдинки малых форм лежат недолго - всего пару минут, а затем тают, превращаясь в обыкновенную воду.

Ветер повалил деревья. Фото: соцсети.

К слову, пару дней назад град размером с голубиное яйцо выпал в Краснодарском крае. В выходные синоптики также прогнозировали непогоду.

Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU