2020-06-15T18:32:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницы Краснодарского края доставили еще 15 аппаратов ИВЛ

Сейчас в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов с коронавирусом
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Во время распространения коронавирусной инфекции аппараты ИВЛ крайне необходимы. Несмотря на то, что сейчас заболеваемость в крае идет на спад, дорогостоящее обуродование продолжают закупать.

В мае регион получил 10 аппаратов ИВЛ, сейчас же поступило еще 15.

– В 13 медорганизациях Кубани установлены 25 аппаратов искусственной вентиляции легких общей стоимостью 60 миллионов рублей, – сообщили в минздраве Кубани.

Дооснастили краснодарские специализированную клиническую инфекционную больницу, горбольницу №3. Кроме того, оборудование доставили в сочинские больницы №2 и №5, инфекционную больницу №3 Новороссийска.

- А еще отправили аппараты в инфекционную больницу №4 Армавира, горбольницу Горячего Ключа, а также Ленинградскую, Красноармейскую, Крымскую, Усть-Лабинскую, Тихорецкую и Лабинскую ЦРБ, - уточняют в администрации региона.

Сейчас на Кубани 552 аппарата ИВЛ, более 90% из них свободны.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов с коронавирусом, - добавляют в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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