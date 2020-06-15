2020-06-15T17:35:42+03:00
Общество

Жители Лабинска могут оплатить проезд в автобусе банковской картой

С 15 июня в общественном транспорте заработали терминалы
Евгения СОРОКА
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Фото: Виктор ЛЕВШАКОВФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Расплачиваться картой удобнее, чем постоянно искать мелочь. Во многих городах Кубани в автобусах уже давно работают терминалы. Не берут кошелек с собой жители Краснодара, Армавира, Ейска, Туапсе, Анапы, Приморско-Ахтарска, Динского, Белоглининского и Тбилисского районах. Теперь безналичная оплата проезда будет и в Лабинске.

С 15 июня оплата банковской картой доступна на всех автобусах маршрутов № 3, 7, 8, 11.

- Всю информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя, - рассказывают «КП» - Кубань» в компании «Электронный билет Кубани».

Но по-прежнему проезд можно оплатить и наличными. Так что можно не переживать.

В условиях коронавируса врачи все же советуют от бумажных купюр на время отказаться и по возможности все покупки оплачивать картой. Сейчас ведутся переговоры о введении системы лояльности для пассажиров, которым больше по душе безналичная оплата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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