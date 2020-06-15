2020-06-15T18:00:55+03:00
Общество

На Кубани полицейские помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице

Из-за жары у женщины случился гипертонический криз
Евгения СОРОКА
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Михаил Загорулько, Тимур Мамедяров и Владислав Храмов помогли пожилой леди. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Михаил Загорулько, Тимур Мамедяров и Владислав Храмов помогли пожилой леди. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Об этом случае рассказали в краевой полиции. Стражи порядка во время патрулирования улиц в Ленинградском районе заметили пенсионерку на улице. Женщина упала на тротуар и не могла встать.

Пострадавшая женщина была в сознании. Когда к ней подбежали полицейские, пенсионерка объяснила, что она резко почувствовала себя плохо. Упав, женщина сильно ударилась головой.

- Сотрудники отдельной роты ППС ОМВД по Ленинградскому району лейтенант полиции Владислав Храмов и сержанты полиции Михаил Загорулько и Тимур Мамедяров оказали пострадавшей доврачебную помощь, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - А затем вызвали бригаду скорой.

Стражи порядка оказались, что называется в нужное время в нужном месте. Врачи диагностировали у 82-летней женщины гипертонический криз. Ее срочно госпитализировали в Каневскую ЦРБ.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции ей успели вовремя помочь, - уточняют в краевом главке. - Сейчас женщине ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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