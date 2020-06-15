2020-06-15T18:11:42+03:00
Происшествия

В Адыгее разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Трагедия произошла еще 14 марта, однако беглец до сих пор не найден
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: СУ СК по Адыгее.Фото: СУ СК по Адыгее.
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Следователи Адыгеи разыскивают 54-летнего жителя Гиагинского района. Его обвиняют в жестокой расправе над своей 47-летней супругой.

Как стало известно, пара жила в одном из частных домов на улице Заводской в поселке Майском. По версии следствия, 14 марта 2020 года муж и жена разругались.

- Обвиняемый несколько раз ударил женщину металлической трубой по голове, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - После чего, схватив нож, нанес женщине удары по голове, груди и шеи.

Когда злоумышленник понял, что натворил, то сбежал. В ночь на 15 марта в дом к семье приехал брат обвиняемого, который нашел тело погибшей и вызвал правоохранителей.

Мужчина не найден до сих пор, поэтому следователи объявили его в федеральный и международный розыск.

Предполагаемого преступника зовут Жамкочян Арарат Мнацаканович. Ему 54 года. Может передвигаться на автомобиле ВАЗ-21154 с государственными номерами «К736КА 93». Его машина серебристого цвета.

- Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в СУ СК по Адыгее.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины, просят звонить по телефонам: 8 (87779) 9-70-89 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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