В Краснодаре потушили крупный пожар на территории цеха

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:04:19+03:00

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Происшествие случилось вечером 15 июня в Краснодаре. На улице Крупской загорелось здание. Как оказалось, возгорание произошло на территории цеха по переработке полиэтилена.

- В 19:05 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 19:17 на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

По словам спасателей, горит склад цеха. Предварительно, огонь охватил площадь 100 квадратных метров.

- Имелась угроза распространения горения, - говорят в краевом ГУ МЧС. - Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось локализовать пожар и не допустить распространение пожара.

- В 19:24 возгорание локализовано на площади 85 квадратов, в 19:29 – удалось ликвидировать открытое горение, - уточняют спасатели.

В 19:40 пожар полностью потушен. На месте работали 12 огнеборцев и три единицы техники.

Пострадавших в огне нет. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU