Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:21:09+03:00

Одну из его посылок отследили полицейские [видео]

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Кубанским полицейским удалось отследить жителя Каневского района благодаря сотрудничеству с таможней. Именно они сообщили о сомнительных посылках с опасным товаром внутри, которые заказывал мужчина.

Как оказалось, наркотики злоумышленник закупал не для себя.

- Сотрудники УКОН ГУ МВД по Краснодарскому краю получили информацию о том, что 39-летний мужчина распространяет сильнодействующие вещества, закупая их в Сети, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785080" frameborder="0"></iframe> На Кубани полицейские задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Посылку с «Лирикой», которую ждал дилер, отследили и полицейские получили раньше адресата. Забрав наркотик, правоохранители подготовили муляж бандероли. Когда мужчина пришел получать свой товар, его и задержали.

В квартире злоумышленника стражи порядка обнаружили остальную часть предыдущей партии. Сильнодействующее вещество было расфасовано по пакетам на одноразовые дозы.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU