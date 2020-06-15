Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет
Кубанским полицейским удалось отследить жителя Каневского района благодаря сотрудничеству с таможней. Именно они сообщили о сомнительных посылках с опасным товаром внутри, которые заказывал мужчина.
Как оказалось, наркотики злоумышленник закупал не для себя.
- Сотрудники УКОН ГУ МВД по Краснодарскому краю получили информацию о том, что 39-летний мужчина распространяет сильнодействующие вещества, закупая их в Сети, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.
На Кубани полицейские задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Посылку с «Лирикой», которую ждал дилер, отследили и полицейские получили раньше адресата. Забрав наркотик, правоохранители подготовили муляж бандероли. Когда мужчина пришел получать свой товар, его и задержали.
В квартире злоумышленника стражи порядка обнаружили остальную часть предыдущей партии. Сильнодействующее вещество было расфасовано по пакетам на одноразовые дозы.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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