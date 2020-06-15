2020-06-15T20:21:09+03:00
Происшествия

Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет

Одну из его посылок отследили полицейские [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр оперативной съемки.Фото: кадр оперативной съемки.
Изменить размер текста:

Кубанским полицейским удалось отследить жителя Каневского района благодаря сотрудничеству с таможней. Именно они сообщили о сомнительных посылках с опасным товаром внутри, которые заказывал мужчина.

Как оказалось, наркотики злоумышленник закупал не для себя.

- Сотрудники УКОН ГУ МВД по Краснодарскому краю получили информацию о том, что 39-летний мужчина распространяет сильнодействующие вещества, закупая их в Сети, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

На Кубани полицейские задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Посылку с «Лирикой», которую ждал дилер, отследили и полицейские получили раньше адресата. Забрав наркотик, правоохранители подготовили муляж бандероли. Когда мужчина пришел получать свой товар, его и задержали.

В квартире злоумышленника стражи порядка обнаружили остальную часть предыдущей партии. Сильнодействующее вещество было расфасовано по пакетам на одноразовые дозы.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили собирать мидии
Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась
Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет
В Краснодаре потушили крупный пожар на территории цеха
В Адыгее разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены
На Кубани полицейские помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
Жители Лабинска могут оплатить проезд в автобусе банковской картой
В больницы Краснодарского края доставили еще 15 аппаратов ИВЛ
Жуткий ветер и буйный град: в пригороде Краснодара 15 июня бушует непогода
Снятие карантина в Краснодаре: с 15 июня открываются пять торговых центров
ВТБ помогает восстанавливать леса России
Кубанский парламент приступил к формированию повестки предстоящей сессии
В Крыму открывается курортный сезон 2020
Как быстро и бесплатно проверить на мошенничество номер телефона или веб-сайт
18 торговых центров в Сочи готовятся возобновить работу
В Краснодаре достроили еще один проблемный объект
Краснодар дополнительно закупит еще три трамвая
На Кубани капитально отремонтируют 236 объектов образования
С начала 2020 года в Сочи выявлено около 70 самостроев
«В масках и только со своими болельщиками»: в Сочи возобновятся матчи футбольного чемпионата России
Карантин никто не снимал: междугородние автобусы продолжают ходить по спецрасписанию
СК организовали проверку по факту смерти 38-летнего лже-хирурга Алены Верди
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года: среди заболевших - пятеро детей