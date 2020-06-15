2020-06-15T21:08:48+03:00
Происшествия

Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась

Аэровокзал вернулся к прежнему режиму работы
Евгения СОРОКА
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Фото: аэропорта "Краснодар".Фото: аэропорта "Краснодар".
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После тщательного обследования воздушной гавани, а также осмотра самолетов кинологами стало ясно - никаких взрывчатых устройств нет. Напомним, ранее 15 июня на электронную почту краснодарского аэровокзала пришла информация о возможном минировании. Всех пассажиров эвакуировали, сразу несколько рейсов пришлось задержать.

- В 20:00 в аэропорту Краснодара окончена проверка терминала и воздушных судов по сообщению о возможном минировании, - уточняют в «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Посторонних и подозрительных предметов не обнаружили.

Аэропорт уже вернулся к прежнему режиму работы.

- В ближайшее время все задержанные рейсы будут отправлены в пункты назначения, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани кубанской столицы.

Ранее сообщалось, что еще 76 человек не долетели до Санкт-Петербурга из-за неисправности двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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