Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась
После тщательного обследования воздушной гавани, а также осмотра самолетов кинологами стало ясно - никаких взрывчатых устройств нет. Напомним, ранее 15 июня на электронную почту краснодарского аэровокзала пришла информация о возможном минировании. Всех пассажиров эвакуировали, сразу несколько рейсов пришлось задержать.
- В 20:00 в аэропорту Краснодара окончена проверка терминала и воздушных судов по сообщению о возможном минировании, - уточняют в «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Посторонних и подозрительных предметов не обнаружили.
Аэропорт уже вернулся к прежнему режиму работы.
- В ближайшее время все задержанные рейсы будут отправлены в пункты назначения, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани кубанской столицы.
Ранее сообщалось, что еще 76 человек не долетели до Санкт-Петербурга из-за неисправности двигателя.
ИСТОЧНИК KP.RU