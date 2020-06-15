На Кубани запретили собирать мидии

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:51:59+03:00

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С 1 июня по 31 августа в Краснодарском крае запрещено ловить в море креветок и мидий. Тот любитель, который отправится собирать эти деликатесы, может схлопотать штраф.

- Штрафы для физлиц - от двух до пяти тысяч рублей, причем в таком случае еще конфискуется орудие вылова и сам улов, - пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - Юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.

Правила рыболовства в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне утвердил Минсельхоз. А пограничное управление их распространило.

- Это делается для того, чтобы сохранить биоресурсы Краснодарского края, - пояснили в ведомстве. То есть ловить креветок и мидий запрещено на всей территории Краснодарского края. Кстати, сейчас в акватории Черного и Азовского морей проводятся и контрольно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи ценного вида камбалы-калкан.

- Так на побережье Кизилташского лимана выявлен гражданин, который поймал 267 штук камбалы, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - В отношении правонарушителя составлены материалы об административном правонарушении за «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации или в открытом море». Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU