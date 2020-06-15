В Новороссийске из окна четвертого этажа выпал 1,5-годовалый малыш

15 Июнь 2020 2020-06-16T00:05:57+03:00

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице

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Этот страшный случай произошел накануне вечером в городе-герое. 1,5-годовалый малыш забрался на подоконник. Окно, по всей видимости, было открыто из-за жаркой погоды. Пока родителей не было рядом, ребенок встал и облокотился на москитную сетку. Пластиковая конструкция не выдержала - малыш упал с высоты четвертого этажа.

Ребенок получил тяжелые травмы. Сразу после произошедшего его госпитализировали. Сейчас он под наблюдением медиков, однако давать какие-либо прогнозы врачи боятся.

О самом случае рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко, который считает, что причиной инцидента стала невнимательность родителей. Соседи характеризуют семью положительно.

- В этом году это уже второй подобный случай, - сказал мэр города-героя Игорь Дяченко. - В 2018 году зафиксировано семь случаев падения детей из окон, в 2019 жертвами родительской невнимательности стали четыре малыша.

Глава города напомнил родителям о том, чтобы не оставляли без присмотра детей.

- Контролируйте их, где бы вы ни находились – дома, на улице, на детских площадках, на набережной, - добавил Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU