В Новороссийске из окна четвертого этажа выпал 1,5-годовалый малыш
Этот страшный случай произошел накануне вечером в городе-герое. 1,5-годовалый малыш забрался на подоконник. Окно, по всей видимости, было открыто из-за жаркой погоды. Пока родителей не было рядом, ребенок встал и облокотился на москитную сетку. Пластиковая конструкция не выдержала - малыш упал с высоты четвертого этажа.
Ребенок получил тяжелые травмы. Сразу после произошедшего его госпитализировали. Сейчас он под наблюдением медиков, однако давать какие-либо прогнозы врачи боятся.
О самом случае рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко, который считает, что причиной инцидента стала невнимательность родителей. Соседи характеризуют семью положительно.
- В этом году это уже второй подобный случай, - сказал мэр города-героя Игорь Дяченко. - В 2018 году зафиксировано семь случаев падения детей из окон, в 2019 жертвами родительской невнимательности стали четыре малыша.
Глава города напомнил родителям о том, чтобы не оставляли без присмотра детей.
- Контролируйте их, где бы вы ни находились – дома, на улице, на детских площадках, на набережной, - добавил Игорь Дяченко.
ИСТОЧНИК KP.RU