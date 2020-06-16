2020-06-16T11:18:41+03:00
Общество

В Краснодаре снесли около 70 самовольных объектов

Также убрали больше 1000 временных конструкций
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре идет большая работа по расчистке городских территорий от объектов незаконного строительства.

- За два года в Краснодаре демонтировали 1007 нестационарных построек — металлических гаражей, торговых павильонов, рекламных конструкций. Еще 68 снесенных объектов — это капитальные строения, в том числе, многоквартирные дома-самострои и кафе, незаконно возведенные в парковых территориях города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

На всех очищенных территориях власти создают городскую среду. После принятия земли муниципальную собственность с жителями решают, как обустроить участок: создать спортивную площадку с зелёной зоной, либо другой важный для жителей этого района объект.

Напомним, в прошлом году в Городском Саду снесли кафе «Шелковый путь» — сейчас на его месте находится благоустроенная зелёная зона, также убрали объект незавершенного строительства со стороны улицы Суворова. Сейчас представители мэрии решают, что будет располагаться на его месте. Также в Чистяковской Роще вместо автосервиса с магазином для жителей появились парковочные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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