В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:34:18+03:00

В них нужно бросать пустые бутылки

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В Новороссийске установили необычные контейнеры в виде рыб. Они появились в городе по программе развития раздельной утилизации отходов в рамках мусорной реформы.

- В начале месяца идея была на утверждении. Сетчатые урны начали устанавливать на пляжах. Также планируется разместить их в рекреационных зонах Нептун и Мысхако, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Фото: instagram.com/nvrsk_new

Ранее мэр Новороссийска говорил, что важно сбор пластика сделать упорядоченным.

- Специалисты отдела экологической безопасности предлагают установить на одной из пляжных территорий специальный сетчатый контейнер. Он достаточно эстетично выглядит, выполнен в форме рыбки. Считаю, это прекрасный вариант донести до каждого жителя и гостя Новороссийска мысль о важности и необходимости раздельного сбора мусора, - согласился на креативную идею Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU