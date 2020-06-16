2020-06-16T11:34:18+03:00
Общество

В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика

В них нужно бросать пустые бутылки
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/nvrsk_newФото: instagram.com/nvrsk_new
Изменить размер текста:

В Новороссийске установили необычные контейнеры в виде рыб. Они появились в городе по программе развития раздельной утилизации отходов в рамках мусорной реформы.

- В начале месяца идея была на утверждении. Сетчатые урны начали устанавливать на пляжах. Также планируется разместить их в рекреационных зонах Нептун и Мысхако, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Фото: instagram.com/nvrsk_new

Фото: instagram.com/nvrsk_new

Ранее мэр Новороссийска говорил, что важно сбор пластика сделать упорядоченным.

- Специалисты отдела экологической безопасности предлагают установить на одной из пляжных территорий специальный сетчатый контейнер. Он достаточно эстетично выглядит, выполнен в форме рыбки. Считаю, это прекрасный вариант донести до каждого жителя и гостя Новороссийска мысль о важности и необходимости раздельного сбора мусора, - согласился на креативную идею Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СГУ стартовала приемная кампания
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончалась 85-летняя женщина
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
«Не хотела идти за сигаретами»: Жительница Майкопа зарезала знакомого
В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика
В Краснодаре снесли около 70 самовольных объектов
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года: среди заболевших – шестеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года увеличилось на 70 человек
На Кубани выберут лучшие строительные организации
В краснодарском лицее ремонтируют стадион и спортплощадки
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Краснодаре заканчивают сносить «скобяные ряды»
18 июня состоится российская премьера фильма «Основатель» и онлайн-встреча с режиссером Джоном Ли Хэнкоком
СК проводит проверку действий полицейского, душившего подростка
На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
На трёх перекрёстках в Краснодаре отключат светофоры
В Новороссийске из окна четвертого этажа выпал 1,5-годовалый малыш
На Кубани запретили собирать мидии
Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась
Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет