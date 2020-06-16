В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика
В Новороссийске установили необычные контейнеры в виде рыб. Они появились в городе по программе развития раздельной утилизации отходов в рамках мусорной реформы.
- В начале месяца идея была на утверждении. Сетчатые урны начали устанавливать на пляжах. Также планируется разместить их в рекреационных зонах Нептун и Мысхако, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.
Фото: instagram.com/nvrsk_new
Ранее мэр Новороссийска говорил, что важно сбор пластика сделать упорядоченным.
- Специалисты отдела экологической безопасности предлагают установить на одной из пляжных территорий специальный сетчатый контейнер. Он достаточно эстетично выглядит, выполнен в форме рыбки. Считаю, это прекрасный вариант донести до каждого жителя и гостя Новороссийска мысль о важности и необходимости раздельного сбора мусора, - согласился на креативную идею Игорь Дяченко.
ИСТОЧНИК KP.RU