«Не хотела идти за сигаретами»: Жительница Майкопа зарезала знакомого

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:52:12+03:00

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Трагедия произошла в станице Ханской в конце апреля. 29-летняя девушка выпивала у себя дома вместе со знакомыми. Веселье закончилось, когда 55-летний мужчина попросил ее купить сигареты и алкоголь. На этой почве между собутыльниками произошел конфликт. Сначала гость толкнул свою оппонентку. А та, разозлившись, схватила нож и убила обидчика.

- Женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла гостю один удар в область шеи. На место были вызваны медицинские работники. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего. Он умер от массивной кровопотери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республики Адыгея.

Сейчас девушка находится под стражей. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Назначены экспертизы

ИСТОЧНИК KP.RU