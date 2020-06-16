Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончалась 85-летняя женщина
85-летняя жительница Сочи была госпитализирована 10 июня с подозрением на пневмонию.
Тест на COVID-19 дал положительный результат.
- 12 июня пациентка переведена в инфекционную больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.Пациентка скончалась в инфекционной больнице №2 города Сочи,- сообщает региональный оперативный штаб.
Также сообщается, что у женщины была диагностирована : новая коронавирусная инфекция в тяжелой форме, двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением.
Несмотря на все принятые медиками меры, спасти жительницу курорта не удалось. Это уже третий официально зарегистрированный случай смерти пациентов с COVID 19 в Сочи.
10 июня в больнице Сочи от коронавируса скончался 67-летний горожанин.
Всего с начала пандемии в регионе умерли 53 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU