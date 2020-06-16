2020-06-16T12:09:02+03:00
Общество

Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончалась 85-летняя женщина

Она была подключена к аппарату ИВЛ
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи от COVID 19 скончалась 85-летняя женщинаВ Сочи от COVID 19 скончалась 85-летняя женщинаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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85-летняя жительница Сочи была госпитализирована 10 июня с подозрением на пневмонию.

Тест на COVID-19 дал положительный результат.

- 12 июня пациентка переведена в инфекционную больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.Пациентка скончалась в инфекционной больнице №2 города Сочи,- сообщает региональный оперативный штаб.

Также сообщается, что у женщины была диагностирована : новая коронавирусная инфекция в тяжелой форме, двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением.

Несмотря на все принятые медиками меры, спасти жительницу курорта не удалось. Это уже третий официально зарегистрированный случай смерти пациентов с COVID 19 в Сочи.

10 июня в больнице Сочи от коронавируса скончался 67-летний горожанин.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 53 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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