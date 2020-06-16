2020-06-16T12:17:09+03:00
Происшествия

Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин

Правоохранитель думали, что у них есть наркотики
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование дела продолжаетсяРасследование дела продолжается
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Инцидент произошел в августе прошлого года. Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте решил провести проверку на одном из районов города. Около одного из домов проезда Аэропортовского он увидел «Ауди», в которой сидели двое мужчин. Полицейский предположил, что у парней могут быть наркотические средства и начал личный досмотр. При этом, как отмечают следователи, оснований на проверку не было, также действия не фиксировались на бумаге.

- Бывший сотрудник при досмотре не нашел наркотиков. Затем для устрашения вместе с соучастниками, которые не установлены, надел на мужчин наручники и применил физическую силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства случившегося. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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