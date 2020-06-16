В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:58:25+03:00

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В Краснодаре полицейские разыскивают Коденеву Людмилу Ивановну. О ее пропаже заявили родные. Они рассказали, что Людмила Ивановна ушла из дома на улице Шаляпина 6 июня, и до настоящего времени не вернулась.

- Без вести пропавшая гражданка Коденева Людмила Ивановна, 23.09.1941 года рождения. На вид женщине 70 лет, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы покрашены в бордовый цвет, глаза светло-серого цвета, - распространили правоохранители данные о потерявшейся в ориентировке.

В пресс-службе УМВД по городу Краснодару «Комсомольской правде» уточнили, что у женщина практически не разговаривает, у нее плохая несвязная речь, чаще всего жестикулирует руками. Также имеется проблемы с памятью.

Из дома ушла с палками для скандинавской ходьбы и белой вязаной сумкой.

Если кто-то располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении указанной гражданки, правоохранители просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-938-426-19-87, 8-861-250-87-76 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU