В СГУ стартовала приемная кампания

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:22:07+03:00

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15 июня в Сочинском государственном университете начался прием заявлений от поступающих. Документы можно подать через «Личный кабинет поступающего» на сайте или через интернет-сервис для выпускников школ www.сгусочи.рф.

- В первый день работы приемной комиссии мы получили уже больше ста заявок от абитуриентов, - рассказала председатель приемной комиссии СГУ Ольга Майбина, - До 21 июня приемная комиссия будет работать в дистанционном режиме. Прием документов осуществляется через личный кабинет на сайте университета. Для поступающих в университетский колледж прием документов допускается и посредством почтовой связи. В дальнейшем, в случае снятия ограничительных мер, возможны изменения в работе приемной комиссии, в частности, прием документов в обычном режиме, о которых мы заблаговременно сообщим на нашем официальном сайте.

На сайте www.sutr.ru и интернет-сервисе для выпускников школ www.сгусочи.рф размещена подробная информация о приемной кампании-2020, где можно узнать об особенностях подачи документов, познакомиться с факультетами университета, направлениями, специальностями, на которые можно поступить. Для тех школьников, кто еще не определился с направлением обучения, есть удобная опция, с помощью которой можно подобрать направление обучения по предметам ЕГЭ, которые сдает выпускник.

В этом году Сочинский государственный университет планирует принять порядка 2600 новых студентов, 682 абитуриента смогут поступить на бюджетные места.