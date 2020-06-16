В Адыгее дело о смерти рабочего на стройке передали в суд

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:54:28+03:00

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События разворачивались 31 января на территории заброшенного склада горюче-смазочных материалов в Тахтамукайском районе. Работник предприятия загружал металлические пластины в самосвал. Ему помогал оператор автокрана. При буксировке сорвался крюка крана и вместе с металлической пластиной упал на рабочего. Он в это время находился в самосвале и хотел направить строительные материалы. От полученных травм мужчина скончался на месте. А оператора крана обвинили в нарушении правил безопасности.

- Оператор, управляя автомобильным краном КС-5579, в нарушение правил при ведении погрузочно-разгрузочных работ допустил присутствие мужчины в кузове самосвала. Это повлекло смерть человека. Сейчас в отношении 31-летнего жителя города Краснодара возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республики Адыгея.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU