В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:19:31+03:00

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С 15 июня во всех образовательных учреждениях курорта началось вручение аттестатов. Всего документ об образовании в этом году получат 8500 выпускников 9 и 11 классов. 218 сочинцев окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

- В связи с карантином процедура вручения аттестатов, конечно, не будет такой торжественной, праздничной и многолюдной, как в прежние годы, но в любом случае это очень значимое событие в жизни каждого школьника, - сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Она особо подчеркнула, что в школах строго соблюдают все требования Роспотребнадзора: бесконтактная термометрия, ограничения по числу людей, находящихся в одном помещении, масочный режим и дезинфекция рук.

Ольга Медведева напомнила, что в Сочи выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU