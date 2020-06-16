В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»
С 15 июня во всех образовательных учреждениях курорта началось вручение аттестатов. Всего документ об образовании в этом году получат 8500 выпускников 9 и 11 классов. 218 сочинцев окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
- В связи с карантином процедура вручения аттестатов, конечно, не будет такой торжественной, праздничной и многолюдной, как в прежние годы, но в любом случае это очень значимое событие в жизни каждого школьника, - сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.
Она особо подчеркнула, что в школах строго соблюдают все требования Роспотребнадзора: бесконтактная термометрия, ограничения по числу людей, находящихся в одном помещении, масочный режим и дезинфекция рук.
Ольга Медведева напомнила, что в Сочи выпускники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU