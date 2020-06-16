Летучие мыши могут спасти самшит в Сочи

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:39:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи уже в течение нескольких лет пытаются восстановить уникальную популяцию самшита колхидского. Дерево находится под угрозой полного уничтожения бабочкой-огнёвкой-опасного вредителя, завезенного ранее на курорт с импортным посадочным материалом.

В итоге самшитовая роща в окрестностях Сочи почти перестала существовать. Уничтоженными оказались более 90% редких деревьев.

Недавно в окрестностях Сочи высажены 20 тысяч саженцев самшита. А теперь ученые установили, что против врагов редкого растения-огневки, помогут летучие мыши, которые активно уничтожают этого опасного вредителя.

Для этого в местах, где растет самшит, специалисты разместили убежища для рукокрылых, которых в сочинских лесах обитает более 20 видов.

- Конструкции искусственных убежищ для рукокрылых или бэт-боксов, как их называют за рубежом, очень разнообразны, как и места и способы их установки. Заселяемость их происходит не сразу, так как эхолокационный аппарат рукокрылых эффективно действует на незначительном расстоянии, поэтому этот процесс может растянуться на годы,- рассказал ученый-зоолог Алексей Ромашин.

ИСТОЧНИК KP.RU