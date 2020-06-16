График отключения горячей воды в Новороссийске 2020: полный список адресов

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:32:57+03:00

График отключения горячей воды в Новороссийске 2020 года

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График отключения горячей воды в Новороссийске 2020. С 16 июня стартует сезон отключения горячей воды в городе-герое.

- Отключать горячую воду будут все лето в разных многоэтажках города, - пояснили в Автономной теплоэнергетической компании. – Это связано с тем, что котельные останавливают на ремонт и профилактику.

Горожанам придется потерпеть и временно пользоваться водогрейками и тазиками. «КП» публикует полный список адресов тех, чьими друзьями на карантине станут ковшики и чайники.

В связи с плановым ремонтом котельных по ул. Луначарского,6, Микрорайон, п. Верхнебаканский с 16 по 29 июня будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

Анапское шоссе, 54а, 62, 64,

Видова, 116, 121а (корпус 1, 2, 3, 4, 8), 123, 125,

Индустриальная, 1 (к. 1,2), 2, 6а, 8,

Козлова, 65а,

Луначарского, 2, 4, 6, 10, 12,

Циолковского,7,

Микрорайон, 8, 9, 10, 11, п. Верхнебаканский.

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Сакко-Ванцетти, 26 с 24 июня по 7 июля будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

М. Борисова, 17, 15а,

Первомайская, 3, 7,

Сакко и Ванцетти, 11а, 18/1, 20, 22, 24.

В связи с плановым ремонтом котельной по адресу: пр. Ленина,69 с 25 июня по 8 июля будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

Героев Десантников, 9, 15, 33а,

Дзержинского пр.,162,

Куникова, 20а,

Ленина пр., 33, 59, 79, 47а,

Молодежная,4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 18, 20, 20 а, 22, 24, 26, 28, 30.

Филиал АТЭК «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU