ДТП под Горячим Ключом: один человек погиб, еще четверо пострадали

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:18:48+03:00

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ДТП произошло во вторник, 16 июня, в районе Горячего Ключа. На трассе М4 "Дон" около села Хребтовое лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Известно, что авария случилась около 13.00. Водитель за рулем "Тойоты" ехал со стороны Краснодара и по какой-то причине вылетел на встречку. В этом момент по параллельной полосе двигалась другая легковушка.

Они врезались. Выжить в этой аварии водителю, предполагаемому виновнику столкновения, было невозможно. Он скончался на месте.

Помимо водителя в другой машине находились четыре пассажира. Их с различными травмами увезли в больницу Горячего Ключа. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Правоохранители начали проверку причин происшествия.

- Начато расследование причин, приведших к выезду автомобиля на полосу встречного движения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU