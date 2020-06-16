Первая цифровая подстанция заработает в Краснодаре к концу года

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:24:09+03:00

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В краевой столице полным ходом идет строительство первой цифровой подстанции «Ангарская» классом напряжения 110 кВ. Новый центр питания мощностью 50 МВА должен обеспечить электроэнергией новые строящиеся микрорайоны, а также социальные объекты. Кпроме того, цифровая подстанция площадью более четырех тыс. кв. м послужит «подушкой безопасности» и создаст резерв мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Для быстрорастущего Краснодара это решение особенно актуально. Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей.

Энергетики задейстуют в работе питающего центра современное энергоэффективное оборудование российского производства, что позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. С помощью новейших цифровых технологий специалисты компании будут контролировать работу электрооборудования в режиме онлайн и оперативно выявлять технические нарушения. Строительство подстанции 110/10 кВ «Ангарская» ведется в соответствии с концепцией группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Завершить строительство объекта планируется к концу 2020 года.

- Главное преимущество новой подстанции – высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде. Подстанция «Ангарская» станет ключевым центром питания для потребителей в северо-восточной части Краснодара. После ввода в эксплуатацию она позволит присоединить к сетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 МВт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет еще на 8 МВт. В числе крупнейших будущих потребителей подстанции – краевая клиническая больница, предприятия малого и среднего бизнеса, девелоперские объекты, - сообщил генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Проектом «Ангарской» также предусмотрено строительство воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – ЗИП» и кабельной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – Восточная промзона». Энергетики также отремонтируют и подстанцию «РИП» мощностью 110/10/6 кВ. «РИП», замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи.

Напомним, в январе 2020 года в «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») утверждена программа «Цифровая трансформация на 2020-2030 гг.». Первым реализованным проектом на Кубани стала подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тысяч сигналов.