На Кубани выпадет град и ударит гроза

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:55:38+03:00

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В МЧС по Краснодарскому краю предупредили о целом "букете" неблагоприятных метеоявлений, которые обрушатся на регион 17-19 июня

- Ожидается сильный ливень с грозой, град и швалистый ветер до 23 метров в секунду, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Из-за таких перепадов возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. Спасатели просят быть бдительными в случае, если непогода застала вас на пляже, в море, в горах или в лесу. Лучше в эти дни отказаться от пеших прогулок либо внимательно следить за переменами погоды.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринять меры по защите насаждений. Их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU