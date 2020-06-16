Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:20:06+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвел итоги своей работы. Он дал большое интервью в преддверии выборов главы региона, на которые пойдет снова в качестве кандидата.

- У нас появилась целая инфраструктура для бизнеса: территория вокруг нового аэропорта, левый берег Дона, масштабное дорожное строительство, а также новая экономическая зона, которая должна появится в районе города Шахты, цитирует Василия Голубева "КП-Ростов".

Но губернатор не стал скрывать и отрицательных моменты в последние несколько лет работы.

- Ряд крупных предприятий, которые вносили серьезный вклад в экономику области, по разным причинам закрылись. Это "Евродон", где производилось индюшиное мясо в промышленной масштабах, и различные заводы в Таганроге, Новочеркасске, - напомнил глава региона.

Однако он рассчитывает исправить ситуацию.

Напомним, Василий Голубев планирует вновь баллотироваться на пост губернатора Ростовской области в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU