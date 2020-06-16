Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвел итоги своей работы. Он дал большое интервью в преддверии выборов главы региона, на которые пойдет снова в качестве кандидата.
- У нас появилась целая инфраструктура для бизнеса: территория вокруг нового аэропорта, левый берег Дона, масштабное дорожное строительство, а также новая экономическая зона, которая должна появится в районе города Шахты, цитирует Василия Голубева "КП-Ростов".
Но губернатор не стал скрывать и отрицательных моменты в последние несколько лет работы.
- Ряд крупных предприятий, которые вносили серьезный вклад в экономику области, по разным причинам закрылись. Это "Евродон", где производилось индюшиное мясо в промышленной масштабах, и различные заводы в Таганроге, Новочеркасске, - напомнил глава региона.
Однако он рассчитывает исправить ситуацию.
Напомним, Василий Голубев планирует вновь баллотироваться на пост губернатора Ростовской области в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU