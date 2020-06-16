В Сочи под капот машины автоледи заползла змея

16 Июнь 2020 2020-06-16T22:58:29+03:00

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В Сочи спасатели помогли женщине-водителю достать из-под капота автомобиля полоза.

Змея забралась в машину автоледи в поселке Солоники. Она была такая большая, что не смогла уместиться под капотом, и выставила наружу длинный хвост.

Дама даже не пробовала избавиться от гада сама. В страхе она обратилась за помощью к соседу. Мужчина попытался достать полоза при помощи веревки, но безуспешно. Тогда женщина вызвала спасателей. Но им пришлось разобрать практически пол-автомобиля, чтобы добраться до непрошеного "пассажира".

- Прибыв на место, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России сняли фару легкового автомобиля, открутили передний бампер и только после этого, используя металлическую конструкцию, смогли достать полоза из-под капота, - прокомментировали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Змею выпустили в ближайшем лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU