На Кубани техникумы и колледжи начинают принимать документы

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:24:05+03:00

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Абитуриенты уже готовят документы для подачи в ссузы Краснодарского края. Их начнут принимать не позднее 20 июня.

– Из-за риска распространения коронавирусной инфекции документы техникумы и колледжи будут принимать по предварительной записи или по электронной почте, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Из наличия документов ничего не поменялось – должны быть оригинал или копию паспорта, документ об образовании и фотографии.

- На очную форму обучения документы можно подать до 15 августа, по направлениям, где есть творческие испытания – до 10 августа. Вступительные испытания в ссузах пройдут с 11 по 15 августа. Педагоги проведут их с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - уточнили «КП» - Кубань» в Минобре края.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае работает «горячая линия» по вопросам приемной кампании в ссузы: 8 (861) 298- 25-67.

ИСТОЧНИК KP.RU