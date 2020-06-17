В Краснодаре перекроют улицу Октябрьскую
В кубанской столице начали ремонтировать дорогу по улице Октябрьской. Чтобы не создавать заторы, рабочие будут трудиться исключительно по ночам.
- С 16 по 19 июня частично ограничат движение на участке от улицы Ленина до Северной. Ремонтные работы будут проводить исключительно по ночам — с 21:00 до 6:00. Днём дорога будет полностью открыта для проезда транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На Октябрьской обновят подходы и съезды во дворы, заменят бордюры, также приведут в порядок тротуары и проезжую часть дороги. Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Из-за комплексного ремонта на дороге автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ходить по соседним улицам. Изменения будут действовать до конца месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU