В Краснодаре перекроют улицу Октябрьскую

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:13:14+03:00

Движение здесь будет ограничено только ночью

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В кубанской столице начали ремонтировать дорогу по улице Октябрьской. Чтобы не создавать заторы, рабочие будут трудиться исключительно по ночам.

- С 16 по 19 июня частично ограничат движение на участке от улицы Ленина до Северной. Ремонтные работы будут проводить исключительно по ночам — с 21:00 до 6:00. Днём дорога будет полностью открыта для проезда транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На Октябрьской обновят подходы и съезды во дворы, заменят бордюры, также приведут в порядок тротуары и проезжую часть дороги. Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из-за комплексного ремонта на дороге автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ходить по соседним улицам. Изменения будут действовать до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU