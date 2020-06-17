В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей
В Сочи, по состоянию на 17 июня, возобновили работу уже 60 пляжей из 190 существующих на побережье курорта.
Вернулись к своей работе и спасатели. Для этого в Сочи подготовлены, пройдя специальное обучение, около 700 человек. Для работы на пляже спасатель должен соответствовать целому ряду требований-уметь хорошо плавать, нырять, оказывать первую медицинскую помощь.
Благодаря их работе уже в «посткарантинный» период удалось спасти двоих туристов - в центре Сочи и в Адлере.
- Дежурство спасателей - одно из основных условий для открытия пляжа, наряду с террористической защищённостью и соблюдением санитарных норм, - рассказал заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов.
ИСТОЧНИК KP.RU