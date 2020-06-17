Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:56:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека в 21 муниципальном образовании. Таким образом, общее число больных с начала пандемии составляет 5183.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 91,3, - уточняют «КП» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, как стало известно, в регионе сконачалось 55 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 17 человек.

- 7 843 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки. Это самый низкий показатель после 1 мая, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперштабе. - Выздоровевших за последние сутки снова больше, чем выявленных случаев коронавируса, - 10 036 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU