Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 71 случай заболевания. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.
Как стало известно, скончалась 57-летняя сочинка. Ее госпитализировали в больницу еще 3 июня. Врачи диагностировали у нее - двустороннюю пневмонию.
- После получения положительного теста на COVID-19 переведена в городскую инфекционную больницу, - уточняют в оперштабе региона. - 6 июня пациентку подключили к аппарату ИВЛ.
По данным оперативного штаба края, пациентка получала необходимое лечение, однако спасти ее не удалось.
Кроме того, от коронавируса умерла жительница Белореченска. Ей было 60 лет.
- Женщина лечилась у терапевта в поликлинике по месту жительства с 23 мая. Но ее состояние начало ухудшаться, - рассказывают в оперштабе края.
Тогда ее доставили в городскую больницу Горячего Ключа. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Две недели пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но сопутствующие заболевания не оставили пенсионерке шансов. Женщина скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU