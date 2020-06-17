Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:56:42+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 55 человек с COVID-19

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За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 71 случай заболевания. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.

Как стало известно, скончалась 57-летняя сочинка. Ее госпитализировали в больницу еще 3 июня. Врачи диагностировали у нее - двустороннюю пневмонию.

- После получения положительного теста на COVID-19 переведена в городскую инфекционную больницу, - уточняют в оперштабе региона. - 6 июня пациентку подключили к аппарату ИВЛ.

По данным оперативного штаба края, пациентка получала необходимое лечение, однако спасти ее не удалось.

Кроме того, от коронавируса умерла жительница Белореченска. Ей было 60 лет.

- Женщина лечилась у терапевта в поликлинике по месту жительства с 23 мая. Но ее состояние начало ухудшаться, - рассказывают в оперштабе края.

Тогда ее доставили в городскую больницу Горячего Ключа. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Две недели пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но сопутствующие заболевания не оставили пенсионерке шансов. Женщина скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU