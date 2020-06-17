15-летняя жительница Сочи ждет ребенка от своего родного брата
К врачам Сочи обратилась 15-летняя жительница Имеретинской долины в Адлерском районе курорта. Она жаловалась на плохое самочувствие и тошноту. В ходе осмотра выяснилось, что девушка беременна со сроком уже около 6,5 недель.
Врачи известили о своей юной пациентке полицию. Прибывшим оперативникам восьмиклассница средней школы рассказала, что беременна от 21-летнего родного брата, который, по ее словам, неоднократно вступал с ней в близость еще когда ей не было и 15-ти.
При этом девушка подчеркнула, что связь между кровными родственниками длилась по обоюдному согласию.
Полицию это обстоятельство, впрочем, не заставило отказаться от правовой оценки произошедшего.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Со старшего брата несовершеннолетней девушки взята подписка о невыезде», - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU