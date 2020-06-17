В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга
В поселке Лазурном города Краснодара есть ДК. Он был построен 35 лет назад и находился в федеральной собственности. После передачи здания муниципалитету, а бесхозным оно было 10 лет, объект начали приводить в порядок.
- Здесь предстоит проделать большую работу, чтобы создать жителям поселка хорошие условия для занятий творчеством, - сказал глава города Евгений Первышов.
Ремонтировать Центр творчества и досуга начали с кровли. Крыша прохудилась, и дожди заливали внутренние помещения.
- Внутри чувствуется запах сырости. Актовый зал и другие комнаты придется восстановить и отреставрировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Стоит отметить, что в Краснодаре в муниципальную собственность вернули ещё одно здание центра культуры. Это детская школа искусств в микрорайоне имени Жукова. Сейчас в нем тоже идет капитальный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU