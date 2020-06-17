2020-06-17T13:50:44+03:00
Общество

В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга

Здание 10 лет было законсервировано
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В поселке Лазурном города Краснодара есть ДК. Он был построен 35 лет назад и находился в федеральной собственности. После передачи здания муниципалитету, а бесхозным оно было 10 лет, объект начали приводить в порядок.

- Здесь предстоит проделать большую работу, чтобы создать жителям поселка хорошие условия для занятий творчеством, - сказал глава города Евгений Первышов.

Ремонтировать Центр творчества и досуга начали с кровли. Крыша прохудилась, и дожди заливали внутренние помещения.

- Внутри чувствуется запах сырости. Актовый зал и другие комнаты придется восстановить и отреставрировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что в Краснодаре в муниципальную собственность вернули ещё одно здание центра культуры. Это детская школа искусств в микрорайоне имени Жукова. Сейчас в нем тоже идет капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница больницы в Адыгее наживалась на закупках медицинских изделий
В порту Сочи прошли учения экстренных служб
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере
В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга
На Краснодар обрушилась непогода
15-летняя жительница Сочи ждет ребенка от своего родного брата
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека
На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания
В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей