В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:50:44+03:00

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В поселке Лазурном города Краснодара есть ДК. Он был построен 35 лет назад и находился в федеральной собственности. После передачи здания муниципалитету, а бесхозным оно было 10 лет, объект начали приводить в порядок.

- Здесь предстоит проделать большую работу, чтобы создать жителям поселка хорошие условия для занятий творчеством, - сказал глава города Евгений Первышов.

Ремонтировать Центр творчества и досуга начали с кровли. Крыша прохудилась, и дожди заливали внутренние помещения.

- Внутри чувствуется запах сырости. Актовый зал и другие комнаты придется восстановить и отреставрировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что в Краснодаре в муниципальную собственность вернули ещё одно здание центра культуры. Это детская школа искусств в микрорайоне имени Жукова. Сейчас в нем тоже идет капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU