2020-06-17T14:12:35+03:00
Общество

В порту Сочи прошли учения экстренных служб

Спасатели потушили пожар и ликвидировали разлив нефтепродуктов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В порту Сочи прошли учения спасательных служб. Фото пресс-службы мэрии СочиВ порту Сочи прошли учения спасательных служб. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Тренировка прошла в акватории морского порта Сочи. В учениях задействовали сотрудников экстренных служб курорта – МЧС, КубаньСпас, ЮРПСО, ГИМС и других.

По легенде учений на одном из судов в порту произошла авария,- на корабле возник пожар и разлив нефтепродуктов. Борясь за собственную жизнь, матросы судна спрыгнули в море.

Задача спасателей состояла в ликвидации пламени и источника загрязнения, а также спасении людей из воды. В учениях задействовали 22 единицы техники, в том числе шесть плавательных средств. Ликвидировали ЧС 127 сотрудников всех служб города.

Спасательная операция заняла около 10 минут.

- Огонь тушили как с воды, так и с суши. Для ликвидации возгорания были задействованы две пожарные цистерны и два катера. Считаю, что учения отработаны качественно, пострадавших нет, очаги загрязнения акватории Чёрного моря вовремя устранены, - рассказал начальник управления МЧС по городу Сочи Сергей Скрыльников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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