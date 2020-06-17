В порту Сочи прошли учения экстренных служб

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:12:35+03:00

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Тренировка прошла в акватории морского порта Сочи. В учениях задействовали сотрудников экстренных служб курорта – МЧС, КубаньСпас, ЮРПСО, ГИМС и других.

По легенде учений на одном из судов в порту произошла авария,- на корабле возник пожар и разлив нефтепродуктов. Борясь за собственную жизнь, матросы судна спрыгнули в море.

Задача спасателей состояла в ликвидации пламени и источника загрязнения, а также спасении людей из воды. В учениях задействовали 22 единицы техники, в том числе шесть плавательных средств. Ликвидировали ЧС 127 сотрудников всех служб города.

Спасательная операция заняла около 10 минут.

- Огонь тушили как с воды, так и с суши. Для ликвидации возгорания были задействованы две пожарные цистерны и два катера. Считаю, что учения отработаны качественно, пострадавших нет, очаги загрязнения акватории Чёрного моря вовремя устранены, - рассказал начальник управления МЧС по городу Сочи Сергей Скрыльников.

ИСТОЧНИК KP.RU