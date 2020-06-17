Сотрудница больницы в Адыгее наживалась на закупках медицинских изделий

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:17:47+03:00

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Специалист по закупкам Гиагинской центральной районной больницы Республики Адыгея попала под следствие. Женщина два года обогащалась от предприятия, с которым заключала договоры о поставках медицинских изделий для медучреждения. По данным оперативников, она подписала 84 контракта на закупку товаров у единственного поставщика на сумму свыше 995 тысяч рублей. За бесконкурентные торги женщина получала вознаграждение.

- Поставщик переводил специалисту по закупкам деньги на банковскую карту. За это время она получила свыше 94 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе следственного комитета следственного управления России по Республике Адыгея.

Злоумышленницу задержали в марте этого года. В отношении нее возбудили уголовное дело. Следователи уже собрали необходимые доказательства и направили документы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU