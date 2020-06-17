В Краснодаре сотрудниц паспортного стола поймали на взятках

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:40:12+03:00

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Три сотрудницы паспортного стола в одном из районов кубанской столицы погорели на взятках. В отношении инспекторов сейчас идут разбирательства.

- В течение двух лет женщины через посредников оказывали содействие иностранным гражданам. За определенную плату в ускоренном режиме они принимали документы для оформления разрешения о временном проживании на территории Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По данным оперативников, паспортисткам граждане переводили «бонусы» на банковские карты. Всего злоумышленницы получили около 60 тысяч дополнительных незаконных премий за два года.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Также действия сотрудниц паспортного стола проверят следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в отношении женщин-полицейских возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU