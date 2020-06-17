2020-06-17T14:40:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудниц паспортного стола поймали на взятках

Сейчас в отделе полиции проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Проверка продолжаетсяПроверка продолжается
Изменить размер текста:

Три сотрудницы паспортного стола в одном из районов кубанской столицы погорели на взятках. В отношении инспекторов сейчас идут разбирательства.

- В течение двух лет женщины через посредников оказывали содействие иностранным гражданам. За определенную плату в ускоренном режиме они принимали документы для оформления разрешения о временном проживании на территории Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По данным оперативников, паспортисткам граждане переводили «бонусы» на банковские карты. Всего злоумышленницы получили около 60 тысяч дополнительных незаконных премий за два года.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Также действия сотрудниц паспортного стола проверят следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в отношении женщин-полицейских возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На горнолыжном курорте в Сочи продлено действие сезонных ски-пассов
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня
В Новороссийске на месте сквера 80-летия Краснодарского края хотят построить торговый комплекс
В Краснодаре сотрудниц паспортного стола поймали на взятках
Сотрудница больницы в Адыгее наживалась на закупках медицинских изделий
В порту Сочи прошли учения экстренных служб
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере
В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга
На Краснодар обрушилась непогода
15-летняя жительница Сочи ждет ребенка от своего родного брата
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека
На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания
В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей