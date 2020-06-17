2020-06-17T15:20:03+03:00
Карта Кубани

В Новороссийске на месте сквера 80-летия Краснодарского края хотят построить торговый комплекс

Жители города обеспокоены судьбой парка
Виталий КАРНАУХ
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Сквер открыли в честь 80-летия Краснодарского края в 2017 году.Сквер открыли в честь 80-летия Краснодарского края в 2017 году.
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Жители города-героя Новороссийска встревожены вестью о том, что их любимый парк, открытый не так давно, может исчезнуть. Появилась информация, что на его месте собираются строить административно-торговый комплекс.

Сам сквер открыли в честь 80-летия Краснодарского края в 2017 году. И сейчас это одно из любимых мест отдыха новороссийцев. А тут вдруг на кадастровой карте города кто-то увидел, что земля под частью парка, что выходит на проспект Дзержинского, имеет категорию для строительства торгового комплекса.

Кадастровая карта Новороссийска.

Кадастровая карта Новороссийска.

Хотя вторая часть, выходящая на дворы местных многоэтажек, числится на кадастровом учете как земельный участок общего пользования. Обеспокоенные тем, что не смогут больше выйти в родной сквер на прогулку, горожане сообщили в редакцию «КП»-Кубань».

- В Управление архитектуры никто не обращался за разрешением на строительство, а значит, оно его никому не выдавало, - пояснили в пресс-службе администрации.

Тогда возникает актуальный вопрос: почему земля под одним и тем же парком разделена на два кадастровых куска с разным назначением? На этот вопрос в мэрии Новороссийска нам ответить не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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