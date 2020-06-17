На горнолыжном курорте в Сочи продлено действие сезонных ски-пассов

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:04:26+03:00

На гороном курорте в Сочи продлено действие ски-пассов. Фото пресс-служба ГК Красная Поляна

Это сделано из-за длительного перерыва в работе

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На курорте Красная Поляна продлили действие сезонных ски-пассов. горнолыжного сезона 2019/2020 до 2 августа 2020 года.

Это дает владельцу право на неограниченное количество подъемов по всем открытым канатным дорогам курорта.

Гости также получают 10 дней катания в байк-парке «Красная Поляна» и возможность посещения бэккантри фристайл — сноупарка в горной долине Цирк-2, который открылся для сноубордистов и горнолыжников 15 июня и планирует работать еще примерно 2 недели.

Сейчас на курорте работают канатные дороги к водопаду Поликаря и на Поляну 2200 – к панорамной площадке с обзором 360 градусов и к спуску в горную долину Цирк-2 на высоту 2050 м.

Гости курорта могут прогуляться и по экотропам на разных высотах.

Здесь же начали работу пункты проката городских и электровелосипедов, роликов и скейтбордов.

Чтобы продлить действие именного сезонного ски-пасса, владельцу ски-пасса придется лично предъявить его и свой паспорт в кассе.

- Старт обмена зимних ски-пассов на летние запланирован на 19 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 550 2020,- рассказали в пресс-службе курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU