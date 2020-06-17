Энергетики подготовили курортные районы к сезону отпусков

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:25:21+03:00

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Чтобы энергообъекты сумели выдержать летний пик нагрузок, свойственный курортному сезону, специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») провели капитальный ремонт десяти высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ. Данные ЛЭП необходимы для бесперебойного обеспечения электроэнергией Новороссийска и Анапы, а аткже и пяти курортных поселков около Геленджика. От исправности этих ЛЭП зависит благополучие всего региона. Ведь они поставляют электроэнергию более 120 тыс. потребителей, питают 195 социальных объектов, два крупных санатория и около 20 прибрежных мини-гостиниц, куда ежегодно съезжаются многочисленные туристы из разных уголков нашей страны. На эти работы направили 11 млн рублей в рамках ремонтной программой 2020 года.

В ходе ремонта, энергетики свыше 30 комплектов птицезащитных устройств, 440 комплектов линейно-сцепной арматуры, заменили свыше 6,4 тыс. устаревших изоляторов и отремонтировали 26 фундаментов под опорами ЛЭП. Чтобы защитить объекты от грозовых разрядов, специалисты филиала заменили 4,5 км грозозащитного троса. Кроме того, энергетики очистили от деревьев и кустарников свыше 7,4 га охранных зон около высоковольтных линий.

- Летний период и курортный сезон, когда нагрузки на сети увеличиваются в несколько раз, – это ежегодный экзамен для энергетиков. Ему всегда предшествует масштабная подготовка. На ремонт и техобслуживание электросетей мы направляем все необходимые ресурсы, силы и средства, а значит, электроснабжение наших потребителей будет надежным, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Напомним, ранее в населенных пунктах курортной зоны юго-западного района края уже проводили модернизацию высоковольтной сети. Благодаря этому удалось повысить качество и надежность передачи электроэнергии жителям и гостям территории.