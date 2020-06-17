2020-06-17T18:43:38+03:00
Общество

Все продукты со знаком «Сделано на Кубани» проверят лабораторными испытаниями

Исследования завершат к концу июля
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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«Сделано на Кубани» — это знак добросовестного отношение производителя к качеству своей продукции. Его нельзя купить - можно только заслужить, заявив свой товар на ежегодный конкурс. Стать участником могут только предприятия, производство которых расположено в Краснодарском крае.

Конкурс проходит в несколько этапов, на которых оценивается качество и безопасность продукции, процент местного сырья, который используется в производстве, актуальность и уникальность товара.

17 июня «Центр развития торговли» вместе со специалистами аккредитованной лаборатории закупили часть необходимых товаров.

- Всю продукцию тщательно проверяют на ряд показателей: органолептические, физико-химические, микробиологические, а также на содержание токсинов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, колбасные изделия проходят гистологическую идентификацию состава продукции на соответствие заявленной в маркировке.

Лабораторные исследования завершатся к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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