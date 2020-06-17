2020-06-17T21:07:21+03:00
Происшествия

Краснодарский суд отправил застройщиков, обманувших людей на 120 миллионов рублей, в колонию

Их признали виновными в мошенничестве
Евгения СОРОКА
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Фото: Татьяна КоркинаФото: Татьяна Коркина
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Этот обман длился ни много ни мало три года. Учредители ЖСК «Новая Кубань», а также руководитель подрядной организации, привлекали деньги дольщиков, чтобы построить многоэтажку. Дом планировалось возвести в Краснодаре по улице Куликова поля, 14. По крайней мере в этом уверяли людей. Но уже в суде было установлено - взятые на себя обязательства подсудимые выполнять не собирались.

Крупную аферу, которую провернули злоумышленники, раскрыли правоохранители.

- Потерпевшими от действий злоумышленников признаны 134 человека, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Общий размер ущерба составил более 120 миллионов рублей.

Трех мужчин обвиняли в мошенничестве, однако даже в суде свою вину они не признали.

- Судебный процесс осложнялся тем, что пострадавшие проживают в других отдаленных субъектах страны. Их допрашивали по видеосвязи, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Несмотря на это, Фемида признала всех трех фигурантов дела виновными.

Подрядчика отправили в колонию общего режима на пять лет, а председателя правления - на 4 года 10 месяцев. Больше всех получил третий подсудимый - 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, так что решение суда еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Краснодарский суд отправил застройщиков, обманувших людей на 120 миллионов рублей, в колонию
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