2020-06-18T09:41:30+03:00
Происшествия

Житель Армавира до смерти избил свою возлюбленную

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Сожители проживали в Армавире на улице Матвеева. 11 июня они решили провести вечер вместе и выпить крепких напитков. Романтический вечер закончился скандалом. Сначала между мужчиной и женщиной произошла словесная перепалка. Не найдя весомых доводов, глава семейства распустил кулаки, а затем и вовсе схватил нож.

- На опросе 42-летний местный житель пояснил, что сожительница стала его оскорблять. За что он нанес оппонентке около 10 ударов руками в область головы и тела, а также не менее 11 ударов ножом в лицо и шею, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В содеянном мужчина признался соседям, они-то и вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть потерпевшей, она скончалась от травм и кровопотери. А мужчину правоохранители задержали, сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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