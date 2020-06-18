За 5 месяцев в ДТП с пешеходами в Сочи погибли 9 и ранены более 40 человек
Несмотря на то, что в первом полугодии из-за карантинных мер число пешеходов и автомобилей на улицах Сочи существенно снижалось, это обстоятельство не слишком отразилось на количестве ДТП с их участием.
По данным ОГИБДД , с 1 января по конец мая 2020 года в Сочи произошло 46 дорожных происшествий с пешеходами. Погибли при этом 9 человек, 41 получил ранения различной степени тяжести. Почти половина - 20 из этих аварий, произошли по вине пешеходов.
- По собственной неосторожности и в связи с нарушениями ПДД погибли семь человек, 14 - получили различные травмы,- сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.
Для снижения числа подобных трагедий сотрудники ГИБДД на курорте продолжают профилактические мероприятия.
Полицейские проводят беседы с водителями и пешеходами на улицах Сочи, раздают им памятки с напоминанием о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU