2020-06-18T09:47:17+03:00
Общество

За 5 месяцев в ДТП с пешеходами в Сочи погибли 9 и ранены более 40 человек

ГИБДД проводит профилактические мероприятия по предотвращению аварий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала года в ДТП с пешеходами погибло 9 человек. Фото ОГИБДД УВД СочиВ Сочи с начала года в ДТП с пешеходами погибло 9 человек. Фото ОГИБДД УВД Сочи
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Несмотря на то, что в первом полугодии из-за карантинных мер число пешеходов и автомобилей на улицах Сочи существенно снижалось, это обстоятельство не слишком отразилось на количестве ДТП с их участием.

По данным ОГИБДД , с 1 января по конец мая 2020 года в Сочи произошло 46 дорожных происшествий с пешеходами. Погибли при этом 9 человек, 41 получил ранения различной степени тяжести. Почти половина - 20 из этих аварий, произошли по вине пешеходов.

- По собственной неосторожности и в связи с нарушениями ПДД погибли семь человек, 14 - получили различные травмы,- сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.

Для снижения числа подобных трагедий сотрудники ГИБДД на курорте продолжают профилактические мероприятия.

Полицейские проводят беседы с водителями и пешеходами на улицах Сочи, раздают им памятки с напоминанием о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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