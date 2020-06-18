На Кубани 95% семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:04:42+03:00

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В Краснодарском крае с первого дня лета начали перечислять пособия на детей от 3 до 16. Единовременную выплату получили уже 95 % семей. Всего из федерального бюджета для региона на эти цели предусмотрено 8,3 млрд рублей.

- На сегодняшний день поступило более 650 тысяч заявлений от родителей, воспитывающих свыше 850 тысяч детей в возрасте 3-16 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Напомним, что глава государства принял решение о помощи семьям с детьми в разгар пандемии, когда многие остались безработными. Выплата на каждого ребенка от трех до 16 лет предоставляется единожды всем семьям, не учитывая доходы и право на маткапитал. Чтобы получить пособие, нужно до 1 октября подать заявление на портале Госуслуг или написать в любом территориальном органе Пенсионного фонда и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU